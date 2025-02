In Sachen Grundsteuerreform befindet sich die Verbandsgemeinde Wethautal in der Warteschleife. Wegen aufgetretener Lastenverschiebungen hat sie noch keine Bescheide verschickt.

Osterfeld. - Während sich in Naumburg die Gemüter angesichts der verschickten Grundsteuerbescheide erhitzen (wir berichteten), harren Eigentümer von Grundstücken, die im Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal liegen, noch der Dinge, die in dieser Sache für sie erst noch kommen werden. In der VG wurden noch keine Bescheide verschickt. Dies liegt daran, dass in der Verwaltung und den Gemeinderäten seit gut einem Vierteljahr überlegt wird, ob man künftig für die Grundsteuer B – bei der das Finanzamt zwischen Wohn- und Nicht-Wohnhaus unterscheidet – die Hebesätze gewichtet.