Naumburg. - Bei vielen ist der Schreck groß, die Empörung gleich mit: Dieser Tage hat die Stadt Naumburg alle Grundsteuerbescheide verschickt, insgesamt exakt 13.115 an Besitzer von Immobilien, privat wie gewerblich genutzte. Und schon ist die zu erwarten gewesene Diskussion darüber entbrannt, ob die Bescheide denn in Ordnung sind. Vor allem in den Sozialen Medien schlagen die Wogen hoch. Zahlen die einen zehn Euro im Quartal mehr, ist es bei anderen plötzlich das Doppelte. Wer ein Geschäft besitzt, beklagt sogar ein Mehrfaches dessen, was er bislang hinlegen musste. Andere wiederum teilen ihre Freude darüber mit, dass nun weniger fällig wird. Die Spannbreite ist groß.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.