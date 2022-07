Zur 8. Auflage des Uta-Treffens in Naumburg kamen am Wochenende 241 Menschen zusammen, die nach den Stifterfiguren des Doms benannt wurden. Nach vier Jahren Pause ist die Freude über das Treffen in der Welterbestadt groß.

Naumburg - Uta - was für ein Name! Jene, die ihn tragen, tun dies voller Stolz. Zu Recht. Immerhin hieß die schönste Frau des Mittelalters Uta - Uta von Ballenstedt. Ihre weithin berühmte Stifterfigur ziert den Naumburger Dom, und in diesem hieß Stiftsdirektor Holger Kunde am Sonnabend die 241 Gäste des diesjährigen Uta-Treffens „Uta prickelnd anders“ willkommen.