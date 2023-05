2018 wurde das Bauwerk in das Unesco-Welterbe aufgenommen. Aus Anlass des Fünfjährigen laden die Stifter am 1. Juli zu mehreren Aktionen im Rahmen eines Festprogramms in Naumburg ein.

Uta erneut in Feierlaune - Festprogramm zum Jubiläum in Naumburg

Naumburg - Die Freude war groß, der dritte Anlauf erfolgreich: Am 1. Juli 2018 wurde der Naumburger Dom als ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft und besonderer Schnittpunkt des europäischen Wissenstransfers in das Unesco-Welterbe aufgenommen.

Nun, fünf Jahre später, am Sonnabend, 1. Juli, wollen die Vereinigten Domstifter mit einem umfangreichen Festprogramm dieses Jubiläum feiern. „Der Naumburger Dom zählt zu den schönsten und bedeutendsten Kirchen des Hochmittelalters. Das Welterbekomitee würdigte mit seiner Entscheidung die künstlerischen Qualitäten des Doms, die Einblick in Kunst, Architektur und Technologie des 13. Jahrhunderts geben. Besonders der vom sogenannten Naumburger Meister geschaffene Westchor überzeugte durch die Integration von Architektur, Skulpturen und Glasmalereien“, so Domstifter-Pressesprecherin Charlotte Tennler.

Domführungen...

mit dem Naumburger Meister und der Stifterfigur Uta unter dem Motto „Fünf Jahre Welterbe Naumburger Dom. Zu Gast bei Uta und dem Naumburger Meister“ finden ab 10, 14, 16 und 17 Uhr statt. Beide begrüßen die Gäste höchstpersönlich in der Welterbestätte und entführen alle Führungsteilnehmer in die Welt des Mittelalters. Geklärt wird auch, was es mit Utas Krone auf sich hat und was den Naumburger Meister nach Naumburg verschlug. Die Kosten betragen drei Euro zuzüglich Domeintritt.

Die Turmführungen...

„Perspektivenwechsel - Welterbe von nah und fern“ laden ab 11.30, 13.30 und 15 Uhr zur Teilnahme ein. Sie prägen die Silhouette der Stadt und sind schon von Weitem sichtbar – die vier Türme des Naumburger Doms. Bei der Turmführung begeben sich die Teilnehmer auf die Aussichtsplattform des Nord-West-Turms in 52 Meter Höhe, gelangen über den Dachstuhl mit seiner gewaltigen Dach- und Gewölbekonstruktion bis zum historischen Glockengeläut. Vorbei an den drei großen Glocken aus dem 16. Jahrhundert führt der Rundgang in die Spitze des Turmes. Voraussetzung für die Turmführung sind festes Schuhwerk und Höhentauglichkeit. Die Besteigung ist erst für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Teilnahme kostet drei Euro.

Im Domstiftsarchiv...

und der Domstiftsbibliothek steht ab 13 Uhr bei einer Expertenführung „Die Schrift im Verborgenen“ im Mittelpunkt. Der Mittelalter-Historiker und Leiter des Domstiftsarchivs Matthias Ludwig öffnet die Bibliotheksräume der Westklausur und verrät, welche besonderen Geschichten die Dokumente verbergen. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Die Modenschau...

„Schön wie Uta“ mit dem Naumburger Geschäft „Laufsteg – Mode für sie und ihn“ von 15.30 bis 17.30 Uhr im Domgarten präsentiert aktuelle Sommerkollektionen namhafter Marken. Moderiert wird die Show von Geschäftsführerin Annett Schumann. Der Besuch ist kostenfrei.

Zur Musikalischen Andacht...

im Kerzenschein in der Krypta des Doms mit Gesängen aus Taizé wird ab 18 Uhr eingeladen. Es singt der Jugendchor der Domsingschule unter der Leitung von Jan-Martin Drafehn, die Liturgie obliegt Domprediger Michael Bartsch. Um eine Kollekte wird gebeten.

In einer Lesung...

im Westchor des Doms stellt Helene Grass von 19 bis 20.30 Uhr das Werk „Figurenstehen“ ihres Vaters Günter Grass vor. Ganztägig ist in der Marienkirche eine Ausstellung der Architektenkammer Sachsen-Anhalt zu sehen.