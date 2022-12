Ursache noch unklar: Audi brennt am Georgentor

Naumburg - Am Georgentor in Naumburg brannte in der Nacht zu Samstag gegen ein Uhr ein dort geparkter Audi. Die Feuerwehr löschte den Brand. Anzeichen einer Brandstiftung, so teilt die Polizei mit, liegen nicht vor.

Ob ein technischer Defekt Ursache des Feuers war, wird derzeit geprüft. Personen kamen nicht zu Schaden, heißt es weiter. (mhe)