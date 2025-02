Trotz individueller Buchungsmöglichkeiten via Internet haben traditionelle Reisevermittler nach wie vor Zulauf - und rüsten personell auf wie zum Beispiel in Naumburg.

Von wegen kein Bedarf an Reisebüros mehr: Antje Zweigler (l.) in Naumburg hat mit Heike Mäder gerade eine neue Mitarbeiterin eingestellt.

Naumburg - Reisebegeisterte, die die Dinge gern selbst in die Hand nehmen, planen und mit dem Internet nicht total auf Kriegsfuß stehen, haben schon seit Langem über Buchungsportale für Flüge, Hotels und Mietwagen die Möglichkeit, ihren Trip komplett in Eigenregie zu organisieren. Während jene Zeitgenossen womöglich fragen, wozu es überhaupt noch Reisebüros braucht, ist in der Realität das genaue Gegenteil zu beobachten.