In der Weißenfelser Straße in Naumburg kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Verursacher stellen sich später reumütig der Polizei. Am Mittwoch brennt eine Hecke in der Schreberstraße.

Die Feuerwehr rückte am Dienstag in die Weißenfelser Straße in Naumburg zu einem Kellerbrand aus.

Naumburg/hbo - Zu einer „Großbrand“-Alarmierung“ kam es am späten Dienstagnachmittag in der Weißenfelser Straße in Naumburg. Vor Ort stellten die Feuerwehren aus Naumburg, Bad Kösen und Flemmingen dann schnell fest, dass im Keller eines leerstehenden Mehrfamilienhauses Müll in Brand gesetzt worden war.

Benni Battke, Atemschutzbeauftragter und Protokollführer (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Unter Atemschutz gingen mehrere Trupps von Brandbekämpfern in den sogenannten „Innenangriff“ über. Benni Battke fungierte dabei als Atemschutzbeauftragter und an diesem Tag auch als Protokollführer. Die gute Nachricht: Das Feuer wurde gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls wurde die Ursache des Brandes schnell klar: Zwei Kinder hatten auf der Straße vertrocknete Blätter angezündet, und ein Windstoß fegte diese durch ein offenes Kellerfenster in das Gebäude. Die jungen Verursacher stellten sich reumütig der Polizei. Tags darauf, am Mittwochnachmittag, kam es übrigens nur unweit entfernt, in der Schreberstraße, zum Brand einer Hecke. Auch dabei wurden keine Personen verletzt