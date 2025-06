Bad Kösen. - Es ist (fast) vollbracht: Nur noch diese Woche laufen Arbeiten an Bad Kösens „Problemberg“, ab Pfingsten dann ist der Hermann-Gosewitz-Weg wieder geöffnet. Der für Fußgänger und Radfahrer so wichtige Weg, an dem sich auch der Anleger für die Saalefähre befindet, war im November letzten Jahres aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, denn die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen befürchtete, dass es an ihrem Hang oberhalb zu weiteren Rutschungen kommen könnte. Einige Zeit vorher war bereits ein schmaler Pfad vom Gradierwerk hinab gesperrt worden, nachdem dieser durch sich bewegendes Gelände unterbrochen worden war. Bereits zu Himmelfahrt war der Gosewitzweg vorübergehend geöffnet.

