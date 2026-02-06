In einem Waldstück bei Eckartsberga stieß ein Jäger auf einen Mann, der verletzt und unterkühlt war. Der Quadfahrer soll am Vorabend verunfallt sein.

Eckartsberga/cm - In einem Waldstück nahe Eckartsberga fand ein Jäger am Freitagvormittag einen verletzten Mann. Er wählte daraufhin umgehend den Notruf. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 67-Jährige bereits am Vorabend mit einem Quad im Wald verunfallt. Der Mann befand sich aufgrund seiner Verletzungen in einer hilflosen Lage, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Freitag mit.

Der Rettungsdienst lieferte ihn mit vermuteten Knochenbrüchen und Unterkühlungserscheinungen in eine nahegelegene Klinik ein. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.