Am Sonnabendnachmittag wird die Polizei in die Naumburger Heinrich-Heine-Straße wegen Sachbeschädigung eines Hauses gerufen. Der betrunkene Tatverdächtige greift daraufhin die Einsatzkräfte an.

Unter Alkoholeinfluss - 30-Jähriger beschädigt Haus in Heinestraße und greift Polizisten an

Naumburg/cm - Anwohner riefen am Sonnabendnachmittag gegen 16.55 Uhr die Polizei in die Naumburger Heinrich-Heine-Straße, wo ein 30-Jähriger ein Mehrfamilienhaus beschädigt haben soll. Der Tatverdächtige war immens alkoholisiert und beleidigte die Beamten massiv, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.

In der weiteren Folge versuchte der Mann, die Polizisten zu schlagen, was ihm nicht gelang. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Dabei bespuckte der Naumburger einen Polizisten. Wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung wird nun gegen ihn ermittelt. Im Anschluss wurde der Mann in eine medizinische Einrichtung gebracht.