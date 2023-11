Laucha - Am Mittwochmittag besuchten zwei Männer eine Frau in Laucha und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. „Unter dem Vorwand, etwas kontrollieren zu wollen, wurden sie in das Wohnhaus gelassen“, berichtet die Polizei. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die Wohnung. Als der Ehemann hinzukam, war nur noch einer der Männer vor Ort. Nach seinem Dienstausweis gefragt, gab der Betrüger an, diesen aus seinem Auto holen zu wollen. Als er nicht zurückkam, bemerkte das Ehepaar den Diebstahl von Bargeld und verständigte die Polizei. Am Nachmittag dann verschickte die Verbandsgemeinde Unstruttal eine Warnmeldung. In dieser werden die Männer, die sich als Amtspersonen ausgeben, als dunkel gekleidet und zwischen 30 und 40 Jahren alt beschrieben. Es wird eindringlich davor gewarnt, Geld oder Wertgegenstände an Personen an der Haustür auszuhändigen. In solchen Fällen sei die Polizei zu verständigen, heißt es.