An der Kreuzung Weißenfelser Straße/Mertendorfer Weg in Naumburg wurde eine Ampel durch ein ungesichertes Auto beschädigt. Fahrer stand unter Drogen und ergiff die Flucht, was indes nicht erfolgreich war.

Naumburg/mhe - Wem die daniederliegende Ampel an der Kreuzung Weißenfelser Straße/Mertendorfer Weg in Naumburg aufgefallen ist: Zu verdanken ist sie einem 24-Jährigen, der am Dienstag gegen 21 Uhr von der Hoeltzstraße über die Kreuzung in den Mertendorfer Weg gefahren war.

Dort stellte er seinen Pkw ab, sicherte ihn aber nicht, so dass dieser gegen die Ampel rollte und sie umlegte. Der Fahrer flüchtete, konnte aber durch die von einem Zeugen alarmierte Polizei später aufgegriffen werden. Sie stellte fest, dass der Mann unter Drogen stand, was letztlich die Blutprobe in der Klinik bestätigte.

Deswegen und weil er Fahrerflucht begangen hatte, wird gegen ihn ermittelt. Vor dem Unfall war der Pkw einem anderem Zeugen durch seine Fahrweise aufgefallen.