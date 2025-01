Nach tödlichem Unfall zu Kirschfest Fahrer steht bald vor Gericht: Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben

Das Naumburger Amtsgericht verhandelt in Kürze den tödlichen Unfall vom 1. Juli nahe Schönburg. Dem Verursacher wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und fahrlässige Tötung in drei Fällen vorgeworfen. Drei Gutachten werden eingebracht.