Großgestewitz. - Gestern rückten die Gerüstbauer schon an der Großgestewitzer Kirche an, um den Dachdeckern den Weg hinauf zum maroden Gebälk zu ebnen. Nur zwei Tage zuvor wurde im Gotteshaus noch gebührend gefeiert, und zwar das 985-jährige Bestehen des Dorfes. Aus diesem Anlass steuerte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, Montagnachmittag Großgestewitz an und überreichte in der proppenvollen Kirche Irmhild Kunze, Vorsitzende des Kirchspiels, eine Förderzusage in Höhe von 28.000 Euro. Mit diesem Geld kann nun – längst überfällig – das marode Dach saniert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.