Twister, Riesenrad und Co. - Rummel startet am Freitag in Naumburg

Naumburg/cm - Herbstzeit heißt in Naumburg auch Rummelzeit. Vom 27. September bis 6. Oktober füllen wieder eine Reihe bekannte wie neue Fahrgeschäfte die Vogelwiese. „Im Mittelpunkt steht ein 20 Meter breiter ,Twister’, ein Hochfahrgeschäft für die ganze Familie. Weiterhin gastiert erstmals ein neuer Autoscooter sowie ein ,Babyflug’ bei uns. Der bisherige Stamm aus Time Machine, Spider Man-Trampolin und das Kult-Kettenkarussell dürfen natürlich nicht fehlen. Nach dem ersten Wochenende baut das Riesenrad ,Terra Magica’ nach“, teilt Nico Fleischmann von den Schaustellerbetrieben AIL-Fleischmann Productions mit Sitz in Eisleben mit.

Am kommenden Mittwoch, 2. Oktober, ist Familientag mit reduzierten Preisen. Auf dem Programm steht eine Luftballon-Show mit dem Team „Kalle“ aus Weimar. Am Samstag, 5. Oktober, wird ab 21.30 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk direkt auf der Vogelwiese geboten – als Dankeschön an die Besucher und die Stadt sowie als Saisonabschied, so Fleischmann. Für das leibliche Wohl ist mit Kräppelchen, Quarkbällchen, Süßwaren, aber auch Crêpes, Langos, Pommes, Bratwurst, Hot Dogs und Currywurst sowie einem Ausschank gesorgt.

Der Rummel ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, am letzten Tag dann nur bis 19 Uhr. Es wird gebeten, am Tag des Feuerwerks den hinteren Teil der Naumburger Vogelwiese inklusive des Campingplatzes nicht zu befahren beziehungsweise dort keine Fahrzeuge abzustellen.