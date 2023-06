Eulau/hbo - Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagvormittag zwischen Markröhlitz und Eulau. Auf der L 205 war ein Autofahrer in Richtung Naumburg unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve vor dem Abzweig Eulau mit seinem Wagen zu weit nach rechts geriet, über einen Bordstein in den Straßengraben fuhr und sich dort überschlug.

Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilt, konnte sich der 28-jährige Fahrer anschließend selbstständig über die Beifahrerseite aus dem Auto befreien. Zeugen setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. „In der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen“, so die Polizei weiter.