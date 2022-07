Trockenheit und Ukraine-Krieg: Vor welchen Herausforderungen Genossenschaft steht

Freyburg - Was passiert in Freyburg, wenn Putin den Gashahn zudreht? Die gute Nachricht: Daheim müsste niemand frieren (denn laut Gasnotfallplan sollen Privathaushalte bis zuletzt aus Reserven versorgt werden). Die schlechte Nachricht: Wärmegesteuerten Gärprozessen und dampfbasierten Produktionsabläufen in der Winzervereinigung würde der Energieträger entzogen. „Millionen Liter Wein verderben in den Tanks und können nicht einmal mehr mal abgefüllt werden, weil es an hygienisch sauberen Flaschen mangelt“ - so das Horror-Szenario im Reporter-Kopf, als Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger auf die Frage nach den Auswirkungen des Ukraine-Krieges die nüchterne Wahrheit offenbart, die ihm die Politik spiegelt: „Die Winzervereinigung Freyburg ist nicht systemrelevant!“ Der Satz sorgt für stummen Nachhall in der Pressekonferenz. Immerhin reden wir hier vom größten Weinproduzenten in Ostdeutschland.

