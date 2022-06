Tröbsdorfer Wirtspaar „segelt“ in den Ruhestand

Nach fast 40 Jahren schließt Familie Götzl Gasthof „Zum grünen Tal“. Pensionsbetrieb und Feste will man fortführen.

Am letzten Öffnungstag war der Gasthof „Zum grünen Tal“ von vielen Besuchern und langjährigen Stammgästen bevölkert. Harald (vorn links) und Carola Götzl servierten dem Männerverein „Felsenfest“ die letzte Bierrunde.

Tröbsdorf - Die Wirtsleute Carola und Harald Götzl „segeln“ ganz buchstäblich in ihren beruflichen Ruhestand hinein: Nach dem letzten regulären Öffnungstag im Gasthof „Zum grünen Tal“ in Tröbsdorf, den sie fast 40 Jahre lang betrieben, entspannt das Duo aktuell gemeinsam mit einem befreundeten Paar auf einer Schiffstour durch die Grachten und Städtchen der niederländischen Provinz Friesland. Das Steuer der angemieteten 12,50-Meter-Jacht bedient Harald Götzl höchstpersönlich - womit sich fürwahr der Kreis schließt: Denn kennengelernt hatte sich das Paar - er Matrose, sie Kellnerin - auf einem Schiff der DDR-Handelsmarine.

Es war im August 1983, als die in Eckartsberga und Braunsroda groß gewordene Carola Götzl und ihr Mann die damalige Konsum-Gaststätte in Tröbsdorf übernahmen. Was soviel heißt, dass im August 2023 ein großes Jubiläum angestanden hätte. „Eigentlich wollten wir die 40 Jahre auch noch voll machen. Aber irgendwie ist die Luft raus, wozu Corona und die mehrmonatigen Zwangsschließungen sicher beigetragen haben. Zuallererst haben wir jedoch unsere Gesundheit im Blick, die wir nicht überstrapazieren wollen“, erklärt Harald Götzl.

„Wir wollen ja auch mal selbst den Blick von unserer idyllischen 70-Quadratmeter-Terrasse genießen. Wirtin Carola Götzl

„Die Wehwehchen sind ja nicht weniger geworden. Und da wir noch ein paar schöne Jahre inmitten unserer Großfamilie mit den zwei Töchtern und unseren drei Enkelkindern Michel, Frieda und Lukas verbringen möchten, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Abschied zu nehmen“, ergänzt Carola Götzl. „Wir wollen ja auch mal selbst den Blick von unserer idyllischen 70-Quadratmeter-Terrasse genießen.“ Dazu wird nun gewiss mehr Zeit sein - obwohl die Wirtsleute den kleinen Pensionsbetrieb mit fünf Fremdenzimmern einstweilen weiter aufrechterhalten werden, Stand heute noch ein, zwei Jahre zumindest. „Nach entsprechender Terminabstimmung führen wir auch weiterhin größere Familienfeste durch.“

Moment des Innehaltens: Harald Götzl bringt das „Geschlossen!“-Schild an. (Foto: Andreas Löffler)

Über seinen Rückzug hatte das Paar die Vereine im Ort fairerweise langfristig informiert, damit jene sich beizeiten um Alternativen kümmern konnten. Der Männerverein „Felsenfest“, der den Getränkeausschank bei Tröbsdorfs Kirschfest Anfang Juli nun erstmals selbst in die Hände nehmen wird, intonierte für Götzls zum Abschied das Lied von der kleinen Kneipe. „Da hatte ich dann doch feuchte Augen“, so Harald Götzl.