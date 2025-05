Bei Siegmund & Klingbeil entstehen nach Feierabend in Kooperation mit den Hobbywinzern Chris Klang aus Freyburg und Sören Polster aus dem Naumburger Blütengrund erstaunliche Tropfen.

Auf Sören Siegmunds (v.l.) Hof in Bad Bibra lassen die Hobbywinzer Chris Klang und Sören Polster ihre Weine ausbauen. Zusammen wollen sie eine Rotwein-Cuvée kreieren.

Bad Bibra. - Sonntagsarbeit bei Sören Siegmund: Auf seinem Hof in Bad Bibra ist dezentes Klappern und Klirren zu hören. Bei näherem Blick wird klar, warum: In der zum Lager umgebauten Scheune des Weinhauses Siegmund & Klingbeil wird Wein abgefüllt. Langsam, aber unermüdlich rattert die alte Verkorkungsmaschine und gibt Flasche für Flasche frei, die fleißige Hände zu Hunderten auf einem großen Tisch in Reih und Glied positionieren.