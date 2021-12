Trauer um Michael Eichstädt: „Du hinterlässt eine große Lücke“

Steinbach - Kurz vor Weihnachten erschütterte die Nachricht, dass der Kamerad Michael Eichstädt plötzlich und unerwartet verstorben ist, nahezu alle Feuerwehren im Burgenlandkreis. Tief betroffen und in Gedanken bei seiner Familie, müssen wir von einem Kameraden Abschied nehmen, der über 35 Jahre im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr stand. Als Kreisausbilder, Wehrleiter und nicht zuletzt Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Burgenlandkreis hat sich Michael Eichstädt über die Grenzen der Verbandsgemeinde An der Finne hinaus verdient gemacht. Stets bemüht, die Lage für seine Kameraden in der eigenen Wehr und im gesamte Burgenlandkreis zu verbessern, stand er für dieses Ehrenamt nicht nur ein, nein er lebte es!

Seine Grundausbildung bestritt er in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bibra. Seit dem Jahr 1999 begleitete er das Amt des Wehrleiters der Feuerwehr Steinbach. Am 31. Januar 2018 wurde er im Dienstgrad Brandmeister zum Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach-Kalbitz gewählt. Die Zusammenlegung der beiden Wehren und das Zusammenwachsen in den darauffolgenden Jahren tragen deutlich Michael Eichstädts Handschrift. „Ohne ihn und seinen Einsatz für die Sache hätte die Verbandsgemeinde An der Finne ein Problem bei der Absicherung des Grundschutzes in den kleinen Orten rund um Bad Bibra bekommen“, so Monika Ludwig, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne.

Engagiert für das Vereinsleben

Gerade in der Fläche und bedingt durch die kleinteilige räumliche Zergliederung der Verbandsgemeinde, ist der Erhalt der kleinen Wehren ein wichtiger Faktor bei der Aufgabenabsicherung im Bereich des Brandschutzes. Michael Eichstädt engagierte sich sehr für das Vereinsleben. Im September des Jahres 1992 war er Gründungsmitglied des Bad Bibraer Feuerwehrvereins. Viele Jahre veranstaltete der Verein die beliebten Löschfeste im Bürgergarten der Finnestadt.

„Michael gehörte zu dem festen und harten Kern derer, die vom Aufbau bis zum Abbau der Veranstaltung Tag und Nacht geholfen haben. Er blieb dem Verein treu und versuchte stets den folgenden Veranstaltungen beizuwohnen. Michael war nicht nur ein Vereinsmitglied, für die meisten war er ein guter Freund und Kumpel“, so die Vereinsvorsitzende Annett Grashof. In seinem Wohnort Steinbach war er aktives Mitglied und Gründungsmitglied des Dorfclubs Steinbach, der für das gesellschaftliche im Dorf sorgt.

VG-Bürgermeisterin und Leiter der Verbandsgemeindefeuerwehr bestürzt

Monika Ludwig, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, zeigte sich bestürzt vom Tod Michael Eichstädts: „Die Verbandsgemeinde An der Finne verliert mit Michael einen ehrlichen, aufrichtigen, mutigen, entschlossenen Wehrleiter und Feuerwehrmann, der im Interesse der Sache eigene Befindlichkeiten hinten angestellt und für die Feuerwehr und den Schutz des Lebens, Hab und Gutes anderer alles gegeben hat. Ich bin tief erschüttert, und meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen, denen ich Kraft in dieser schweren Zeit zusprechen möchte. Michael, danke, dass ich viel von dir lernen durfte. Du hinterlässt eine große Lücke.“

Thomas Schönfuß, Leiter der Verbandsgemeindewehr, zeigte sich ebenfalls betroffen. „Die Lücke die durch den Tod von Michael in der Feuerwehr der Verbandsgemeinde An der Finne entstanden ist, werden wir noch lange spüren. Da Michael als Wehrleiter durch seine Art und die Ausbildung eine gute Grundlage aufgebaut hat, werden wir die Aufgabe des Brandschutzes weiterhin sicherstellen können. Wir hätten es eben nur lieber noch viele Jahre mit Micha gemeinsam getan“, so Schönfuß.

In einem gemeinsamen Nachruf haben die Verbandsgemeinde An der Finne, die Freiwilligen Feuerwehren Steinbach-Kalbitz und Bad Bibra, die Verbandsgemeindewehrleitung sowie der Feuerwehrverein Bad Bibra das Wirken von Michael Eichstädt für die Feuerwehren in der Finne-Region sowie im gesamten Burgenlandkreis, so im Kreis-Feuerwehrverein, gewürdigt. Eichstädt war kurz vor Weihnachten 55-jährig verstorben. Tageblatt/MZ veröffentlicht diesen Nachruf.