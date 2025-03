Freyburg/tra - Ein Mitarbeiter einer im Gewerbegebiet ansässigen Firma in Freyburg hat am Montagmorgen den Diebstahl eines Firmentransporters feststellen müssen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die noch unbekannten Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam Zugang zum Gelände sowie zu einem Gebäude dort verschafft. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen neben dem Fahrzeug auch ein Anhänger und mehrere Werkzeuge. Der Schaden wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die entsprechenden Ermittlungen sind angelaufen.Langfinger waren auch in Eckartsberga im Einsatz: Am Sonntag bemerkte der Betreiber einer Waschanlage gegen 15.45 Uhr starke Beschädigungen an einem SB-Staubsauger. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar das vorhandene Münzfach aufgehebelt und daraus nur wenige Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich jedoch auf etwa 300 Euro. Polizeibeamte haben auch hier vor Ort nach Spuren gesucht.