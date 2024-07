Bei einer Spendenaktion für die Hinterbliebenen eines tödlichen Unfalls bei Schönburg sind tausende Euro zusammengekommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, klar ist: der Fahrer war in einem „strafrechtlich relevanten Bereich“ alkoholisiert.

Tödlicher Unfall nach Kirschfest in Naumburg

Naumburg/Uichteritz. - Bei zwei Spendenaktionen für die Hinterbliebenen des tragischen Unfalls bei Schönburg nach dem Kirschfest in Naumburg am 1. Juli sind bereits 30.000 Euro zusammengekommen.

Wie der MDR berichtet, hatten Freunde der drei tödlich verunglückten jungen Menschen eine Spendensammlung bei gofundme organisiert, um die Angehörigen zu unterstützen.

Zum Gedenken an eines der Opfer, den 21-jährigen Laurenz, hatte es zudem am Sonntag ein Benefizspiel des SSC Weißenfels gegeben. Der junge Mann hatte dort Fußball gespielt.

Schweigeminute für Laurenz

Das Gedenkspiel vor rund 150 Zuschauern bestritten zwei Mannschaften aus Freunden und Fußballkollegen des Verunglückten.

Maßgeblich organisiert wurde es von der zweiten und dritten Mannschaft des SSC Weißenfels und der Bekannten der drei Todesopfer. Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute, ein Trompeter spielte „Over The Rainbow“, Stadionsprecher Uwe Abraham fand die passenden Wort zu Laurenz T., erwähnte auch die beiden jungen Frauen.

Bereits im Vorfeld des Spiels waren über gofundme Spenden für die Hinterbliebenen von Laurenz T. gesammelt worden. Knapp 15.000 Euro kamen hier zusammen. Der Erlös aus dem Verkauf von Bratwürsten, Getränken und Kuchen während des Gedenkspiels kommt noch hinzu. Das Ergebnis des Matches, 5:5, war dabei nebensächlich; es ging schließlich nicht um Punkte oder Pokale, sondern um die Erinnerung.

Unfall nach Kirschfest in Naumburg: Ermittlungen laufen

Der Ermittlungsstand zum Unfallhergang indes ist unverändert, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Naumburg auf Nachfrage mitteilt. Demnach sei der Fahrer des Autos in einem „strafrechtlich relevanten Bereich“ alkoholisiert gewesen, heißt es.

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang bestätigte zudem, dass bei der Rechtsmedizin ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei, um den exakten Alkohol-Wert des 43-jährigen Fahrers zu bestimmen. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung wird gegen ihn ermittelt. Außerdem soll ein technisches Gutachten den Unfallhergang genau klären.

Bei dem Unfall ist am 1. Juli gegen 2.15 Uhr das Auto mit den fünf Insassen, die zuvor das Naumburger Kirschfest besucht hatten, in einer Kurve von der Straße abgekommen, einen Hang hinuntergestürzt und an einen Baum gestoßen.

Dabei waren die drei Menschen, die im Fonds des Wagens saßen, getötet worden. Der Fahrer und die Beifahrerin trugen Verletzungen davon.