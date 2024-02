Frauen des HCB kassieren zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt wieder eine Niederlage. Drittliga-Männer des HCB scheitern in Hamburg erneut am eigenen Unvermögen. Clubchef Gering vermeldet gleich vier Neuzugänge.

Plotha/Hamburg. - 13 Siege, ein Remis - nach der Niederlage zum Saisonstart in Meißen hatten die Frauen des HC Burgenland eine beeindruckende Serie hingelegt, die sie an die Tabellenspitze der Mitteldeutschen Oberliga beförderte. Nun ist diese Ungeschlagen-Serie gestoppt worden: Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Cristian Telehuz daheim in Plotha dem Ranglistendritten TSV Niederndodeleben mit 27:33.