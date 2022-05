Theater, Theater

Naumburg - Straßentheatertage - das ist nicht nur Schauspiel von Drama bis Komödie, sondern auch jede Menge Vielfalt, die von Improvisation über Jonglage, Akrobatik oder Walkacts bis hin zu Feuershows reicht. So verspricht auch die vom 27. bis 29. Mai währende 11. Auflage der Naumburger Straßentheatertage für jeden Geschmack und jedes Alter was dabei zu haben - bei freiem Eintritt.

Nach dem Auftakt am Freitag, 27. Mai, im „Lichterwald“-Stadtpark (wir berichteten gestern ausführlich) legt sich am Sonnabend zusätzlich über den Marien- und den Marktplatz Theateratmosphäre. Mit einem Frühschoppen samt Blasmusik starten Jung und Alt ab 10.30 Uhr am Braugasthaus am Markt in den 28. Mai. 15 Uhr richten sich dann dank Shiva Grings die Augen auf einen Postboten, der auf dem Markt mit einem Stapel Paketen beladen mit einem Briefkasten kämpft, der gerade Platz für einen Brief lässt. Auf „Postal!“ folgt 40 Minuten später in Naumburgs guter Stube die Produktion „Emportats“ der spanischen Gruppe La Trócola Circ, in der Objekte im Mittelpunkt stehen: fünf Türen. Mit diesen wird jongliert und Akrobatik vollführt. Eine Seifenblasenshow für alle hat Julian Bell als Prof. Bubbles im Gepäck. Steigen lässt er die hauchzarten Gebilde ab 16.30 Uhr und ab 21 Uhr auf dem Marktplatz sowie gegen 18.30 Uhr, dann aber im Lichterwald. Mit ihrem Kleinst Kunst Theater entführt Anita Bertolami auf dem Markt ihre Zuschauer in einen Werkzeugkasten. Dieser verwandelt sich gegen 17.10 Uhr in eine Bühne voller lebendiger Gegenstände.

„Die Ratten kommen!“ ab 18 Uhr, wenn PasParTout das Marktpflaster betreten und ihr musikalisches Maskentheater präsentieren. Mit dem Stück sind sie bereits ab 16 Uhr auf dem Marienplatz zu Gast. Ebenfalls vor dem Marientor sorgt Teatro Só ab 14.30 Uhr und erneut ab 17.10 Uhr für berührende Momente mit seiner Deutschlandpremiere „Sombras“, thematisieren die Künstler doch die häusliche Gewalt aus der Sicht des Opfers. Ebenfalls zweimal zu erleben ist auf dem Marienplatz die Joshua Monten Dance Company, wobei sich mit „Kill Your Darlings“ ab 15.15 Uhr und ab 18 Uhr jeweils eine athletische Apokalypse anbahnt. Auf dem Marienplatz gehen an dem Samstag nach Julia Raabs 18.40 Uhr beginnenden Taschen-Show die Lichter aus.

Humor in Schwarz-Weiß geben Monsieur und Pianistin Nora Born sowohl ab 16.30 Uhr auf dem Marienplatz als auch ab 18.50 Uhr auf dem Markt zum Besten, wobei ein Clown die Zuschauer in die Stummfilmzeit versetzt. 21.40 Uhr gehört Naumburgs Mitte ganz der Gruppe Die Mobilés, die mit ihrem zweiteiligen Schattentheater „Moving Shadows“ den Höhepunkt des Festivals und den Abschlusspunkt des Straßentheater-Samstags bilden.

Mitmachen ist am Samstag vor allem im Lichterwald angesagt mit Slackline aus Berlin oder bei Spielen für Groß und Klein. Nicht zu kurz kommt unter den Baumkronen des Stadtparks das Theaterfeeling. Für dieses sorgt am Samstag bereits ab 11 Uhr die Freie Kuglerbühne Jena mit ihrem Lambe-Lambe-Theater - einem Gucklochtheater. In dem gerade mal 40 mal 50 Zentimeter großen Theater entdeckt der „Gucker“eine ungeahnte Welt voller Überraschungen. Ein Wiedersehen gibt es 14.30 Uhr und 17.30 Uhr mit Guido van Hout und Wietske Vogels und ihrer „Villa Verdraaid“ sowie 19.15 Uhr mit Shiva Grings’ „Postal!“. „The Boxer“ tritt ebenfalls zweimal im Lichterwald auf. Diesen lässt das Rope Theatre 15 Uhr und 17 Uhr ins Rampenlicht treten, wobei das Publikum staunen wird, denn einerseits ist the Boxer eine Boxerin und diese steigt nicht in den Boxring, sondern balancieret über ein Seil. Und schließlich präsentiert im Lichterwald Julia Raab ab 15.30 Uhr den Sängerkrieg der Heidehasen. Dabei erzählt eine Gauklerin singend die Fabel über Politik und Intrigen.

Das komplette Programm online auf: www. naumburger-strassentheatertage.de