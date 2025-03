Naumburg. - In einem Privatgespräch klagte kürzlich ein Naumburger Unternehmer, dass alles teurer wird. So weit, so gewöhnlich. Für großes Stutzen sorgte dann aber seine Anekdote, dass er sogar für sein Testament 7.000 Euro habe zahlen müssen. Dies nahm Tageblatt/MZ-Redakteur Harald Boltze zum Anlass, um bei der Naumburger Notarin Anja Uhl nachzufragen, ob so eine Summe realistisch ist und wie sie sich zusammensetzt.

