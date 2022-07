Telekom plant weitere Funkmast-Standorte im Burgenlandkreis

Neuer Mast nahe Söhesten fertig. In Laucha ist Technik erweitert worden.

Laucha/Langendorf - Die Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Monaten im Burgenlandkreis weiter in den Netzausbau investiert. Nordwestlich von Söhesten ist an der Landesstraße 189 ein neuer Funkmast entstanden, teilt das Unternehmen mit. Zusätzlich seien zwei weitere Standorte mit moderner 5G-Technik und einer mit ebenfalls leistungsfähiger LTE-Technik aktualisiert worden.

Einer dieser nachträglich aufgerüsteten Standorte befindet sich südöstlich vom Weißenfelser Ortsteil Langendorf am Köberweg. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich“, erklärt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Das Unternehmen verfüge im Burgenlandkreis inzwischen über 95 Standorte. Damit werde eine Haushaltsabdeckung von rund 98 Prozent erreich.

Neun weitere Funkmasten sind im Burgenlandkreis geplant, 20 bereits bestehende werden erweitert

Bis zum Jahr 2024 will die Telekom weiter aufrüsten. Demnach sollen bis dahin neun weitere Standorte im Burgenlandkreis die Netzabdeckung verbessern und 20 bereits bestehende Standorte um den Standard LTE erweitert werden. Hierfür ist das Unternehmen stets auf der Suche nach Grundstückseigentümern, die bereit sind, Flächen für Mast-Standorte zu vermieten. Betreut wird dieser Bereich vom Telekom-Tochterunternehmen „Deutsche Funkturm“.

Neben Langendorf sind auch in Elsteraue und Laucha Telekom-Standorte in den vergangenen acht Wochen ertüchtigt worden. Mit der besseren Technik nahe Langendorf will der Konzern unter anderem den Handyempfang auf der nahen Autobahn 9 verbessern.

Nach eigenen Angaben hat die Telekom bundesweit mehr als 34.000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich würden jährlich rund 1.500 Standorte neu aufgebaut werden. Hinzu kommen die LTE- und 5G-Erweiterungen an Tausenden bestehenden Standorten. (kem)