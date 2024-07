Schatzmeisterin Ramona Radnothy vom Vorstand des Casekirchner Dorfclub e. V. wird in diesem Monat vor allem von der Organisation des eigenen Sommerfestes in Beschlag genommen.

Veranstaltungsleben an Saale und Unstrut

Ramona Radnothy steht auf dem Balkon ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung in Casekirchen.

Casekirchen - Wenn sie den Blick schweifen lassen kann von ihrem Balkon im dritten Stock, mit Aussicht auf den Kirchturm des vom dichten Blätterwerk der Bäume umgebenen Casekirchener Gotteshauses; wenn sie das Quaken der Frösche vom nahe gelegenen Teich hört und einen Aperol Spritz genießen kann – dann fühlt sich das für Ramona Radnothy immer wie ein „Mini-Urlaub“ an. Gut möglich, dass die Casekirchenerin diese kleinen Auszeiten im bevorstehenden Juli noch ein wenig bewusster als sonst zelebriert, steht für die 49-Jährige, die im Vorstand des „Casekirchner Dorfclub e. V.“ das Amt der Schatzmeisterin bekleidet, doch ein höchst ereignisreicher, um nicht zu sagen: reichlich Kraft und Energie fordernder Monat an. Der Grund: Die Vorbereitungen auf das vom 12. bis 14. Juli stattfindende traditionelle Sommerfest in ihrem Heimatort.