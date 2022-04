Tageblatt/MZ vergibt zum 24. Mal Wenzelspreis: Wer soll ihn bekommen?

Naumburg - Die ersten Zuschriften von Lesern waren eingetroffen - dann kam Corona. Anfang Januar 2020 hatten wir aufgerufen, Vorschläge zur Vergabe des 24. Tageblatt/MZ-Wenzelspreises an die Redaktion zu schicken. Doch die Pandemie und der Lockdown sowie später die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ließen eine Übergabe des Preises nicht zu. Das soll nun - nach Lockerung der Corona-Beschränkungen - beim Jahresempfang unserer Zeitung am Donnerstag, 9. Juni, nachgeholt werden.

Denn mit der undotierten Ehrung wird das besondere ehrenamtliche Engagement einer Person, einer Gruppe oder eines Vereins gewürdigt. Statt Geld erhält der Preisträger traditionell eine künstlerisch gestaltete Nachbildung der auf dem Naumburger Wenzelsbrunnen stehenden Figur, die sowohl für die tägliche Tageblatt/MZ-Kolumne als auch den Preis als Namensgeber dient. Die aktuelle Figur wurde vom Naumburger Bildhauer Stefan Albert Hutter geschaffen.

Bis 13. Mai Vorschläge erwünscht

Bis Freitag, 13. Mai, sind nun die Tageblatt/MZ-Leser aufgerufen, ihre Favoriten zu nennen. Wer soll den Preis erhalten? Wer hat seit 2020 in der Saale-Unstrut-Region besonders ehrenamtlich gewirkt? Und wer hat dabei eher weniger im Rampenlicht gestanden? Schreiben Sie uns! Bei den Vorschlägen sollte nicht nur der Name genannt werden, sondern auch eine kurze Begründung beigefügt sein, weshalb der Kandidat die Ehrung verdient habe.

Mit der Würdigung will Tageblatt/MZ stellvertretend für seine Leser und alle Menschen aus der Region Dank sagen etwa für ehrenamtliche Hilfe zur Bewältigung der Corona-Krise oder aktuell zur Unterstützung ukrainischer Menschen, die unter den Folgen des Krieges zu leiden haben. Aber auch andere Vorschläge sind willkommen. Nach Eingang aller Zusendungen wird die Redaktion über die Vergabe des Preises entscheiden.

Letzter Preisträger: Lesepaten des Naumburger Bürgervereins

Mit dem letzten Wenzelspreis im Jahr 2019 war die Gruppe der Lesepaten des Naumburger Bürgervereins bedacht worden. Auch der Laienschauspielverein Nebra mit Doris Brünner an der Spitze hatte die Auszeichnung erhalten. Weitere Preisträger waren unter anderem die Interessengemeinschaft Unstrutbahn, Mitglieder des Almricher Heimatvereins sowie die Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena.

Die Einsendungen sind zu richten an die Redaktion Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung, Salzstraße 8 in 06618 Naumburg, Kennwort Wenzelspreis. Sie können auch in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, abgegeben werden. Bitte eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse für mögliche Rückfragen der Redaktion angeben. Vorschläge für den Wenzelspreis sind ebenfalls per E-Mail möglich an die Adresse [email protected]