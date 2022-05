Tageblatt/MZ-Leser erhalten exlusiv Einblicke in aktuellen Bau

Freyburg - Es gibt nicht nur ein Rotkäppchen am Sonnabendnachmittag. Mehr als ein Dutzend sind es, für die das Tor zu einem derzeit für die Öffentlichkeit abgesperrten Gelände nahe der Freyburger Sektkellerei wie von Zauberhand geöffnet wird. Zünftig mit einem roten Bauhelm ausgestattet, folgt eine Gruppe Tageblatt/MZ-Leser dem Geschäftsführer Mike Eberle sowie Projektleiterin Kati Fritzsche in die Halle der neuen Markenwelt, dem künftigen Besucherzentrum der Sektkellerei, die derzeit errichtet wird. „Ich bin ganz schön aufregt“, sagt Carola Kramer. Sie hat nach der Wende hier gearbeitet, erinnert sich an die trubelige Zeit in und um die frühere Gaststätte, deren Domizil abgerissen wurde. Christine Wittenbecher hat bis 2020 an der Rezeption gearbeitet. Die Freyburgerin zählt ebenfalls zu den glücklichen Teilnehmern der Führung. „Mein Herzblut hängt noch immer an Rotkäppchen. Ich bin sehr dankbar, dabei sein zu können“, erzählt sie.