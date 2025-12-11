Marcel Popa, seit fünfeinhalb Jahren beim HCB, legt eine Handball-Pause ein und reist mit seiner Freundin durch ferne Länder. Am Samstag bestreitet er in Plauen seine (vorerst) letzte Partie. Warum er geht und ob er wiederkommt.

Wird sich Marcel Popa morgen Abend in Plauen in Jubelpose von den HCB-Fans verabschieden? Der Kapitän bestreitet beim Einheit-Team sein letztes Punktspiel für die Burgenländer und legt eine Handball-Pause ein.

Naumburg/Plotha. - Es war von langer Hand geplant, doch nun naht der Zeitpunkt, an dem sicher viele, die es mit dem HC Burgenland halten, etwas sentimental werden: Marcel Popa, Kapitän der Regionalliga-Männer des Clubs, geht von Bord. Am Samstag bestreitet er bei Einheit Plauen – Anwurf ist um 17 Uhr in der Sporthalle der Berufsschule in der Wieprechtstraße – sein (vorerst?) letztes Spiel für den Verein.