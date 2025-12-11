Eil
Handball-Regionalliga Südostasien statt HCB: Kapitän der Burgenländer geht von Bord
Marcel Popa, seit fünfeinhalb Jahren beim HCB, legt eine Handball-Pause ein und reist mit seiner Freundin durch ferne Länder. Am Samstag bestreitet er in Plauen seine (vorerst) letzte Partie. Warum er geht und ob er wiederkommt.
11.12.2025, 16:40
Naumburg/Plotha. - Es war von langer Hand geplant, doch nun naht der Zeitpunkt, an dem sicher viele, die es mit dem HC Burgenland halten, etwas sentimental werden: Marcel Popa, Kapitän der Regionalliga-Männer des Clubs, geht von Bord. Am Samstag bestreitet er bei Einheit Plauen – Anwurf ist um 17 Uhr in der Sporthalle der Berufsschule in der Wieprechtstraße – sein (vorerst?) letztes Spiel für den Verein.