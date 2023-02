Wie kann das "Bulabana" geöffnet bleiben? Was geschieht mit den Schwimmkursen für Kinder? Im Zuge der drohenden Schließung des Naumburger Sport- und Freizeitbades stellen sich derzeit viele Fragen.

Naumburg - Einfach mal ausspannen und an etwas anderes denken als Haushaltslöcher und die drohende „Bulabana“-Schließung. Eigentlich hätte es für Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller heute in den Urlaub gehen sollen, doch dieser ist nun abgesagt. „Das verbietet sich in der momentanen Situation“, sagte das Stadtoberhaupt mit Blick aufs „Bulabana“ gegenüber unserer Zeitung. Stattdessen werde es kommende Woche eine Aufsichtsrat-Sondersitzung der Kurbetriebsgesellschaft (Kubi) sowie ein Gespräch mit der Investitionsbank des Landes geben.