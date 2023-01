Strukturwandel Thema - Erben: „Keine neuen Luftschlösser bauen“

Naumburg - Landtagsabgeordneter und SPD-Kreisvorsitzender Rüdiger Erben mahnt einen klugen Einsatz jener Fördermittel an, die für den Strukturwandel in der Region zur Verfügung stehen. Auf dem Neujahrsempfang seiner Partei in Naumburg, der zuletzt lediglich virtuell und nun wieder in Präsenz stattfand, sagte der Weißenfelser, man dürfe keine neuen Luftschlösser bauen. Zur Veranstaltung im „Turbinenhaus“ waren zahlreiche Parteimitglieder sowie Vertreter aus Gesellschaft und Wirtschaft gekommen, unter ihnen Landrat Götz Ulrich (CDU).

