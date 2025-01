Nach der Umgestaltung des Naumburger Dom-Umfelds wird der Platz vor dem Unesco-Welterbe nicht mehr befahrbar sein. Wo die Autos langfahren sollen und was einige Stadträte daran stört.

Stopp für die Eltern-Taxis am Naumburger Dom

Naumburg. - Zählen wir zunächst mal das Positive auf: Am Welterbe-Infozentrum wird gebaut, es soll Mitte 2026 eröffnen. Schräg gegenüber ist das Gebäude zwischen Dom und Parkplatz als Pension „Alter Bischofshof“ aufgewertet worden. Ein paar Meter weiter, am Steinweg, werden in einem lange Jahre leer stehenden Ensemble gerade Ferienwohnung fertiggestellt, soll zudem im Frühsommer eine Videothek einziehen. Und auch die bevorstehende Umgestaltung des Domplatzes (siehe Kasten rechts) lässt nur einen Schluss zu: Rund um Naumburgs Wahrzeichen geht es vorwärts! Doch wo gehobelt wird, fallen Späne.