Mit 5,7 Millionen Euro wird die Verbandsgemeinde Wethautal in einem umfangreichen Projekt unterstützt. Der Steinbach und zwei Teiche sollen renaturiert beziehungsweise reaktiviert und ein Stück Radweg gebaut werden.

Renaturierung in der VG Wethautal

Soll bald wieder einem Teich gleichen: der Hamsterteich in einem Wäldchen nahe Löbitz.

Löbitz. - Als Hamsterteich ist er ausgeschildert, doch folgt man in Löbitz dem Weg bis in das Wäldchen, wo jener Teich im Schatten liegt, steht man eher vor einem fast modrigen Tümpel. Das soll sich in den kommenden drei Jahren ändern. Die Sanierung des Hamsterteiches ist Teil einer größeren Renaturierungs- und Radwegebau-Projekts, für das bei der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal dieser Tage der Bewilligungsbescheid eingetroffen ist. Dieser beinhaltet, laut VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann, eine Förderung „von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 5,664 Millionen Euro“.