Steffi Einecke neue Bürgermeisterin in Finneland

Finneland - In der Gemeinde Finneland ist Steffi Einecke zur neuen ehrenamtlichen Bürgermeisterin gewählt worden. Beim Votum am Sonntag erhielt sie 278 Stimmen. Das entspricht 52,16 Prozent. Auf Amtsinhaber Rupert Schlosser entfielen 255 Stimmen und damit 47,84 Prozent. Weitere Bewerber hatte es nicht gegeben. Dies ist das vorläufige Ergebnis der Bürgermeisterwahl. Das endgültige Ergebnis wird am Montag im Verbandsgemeindewahlausschuss ermittelt und festgestellt, teilte Maik Wittke, Leiter des Teams Bürgerservice, Ordnung und Rechtsangelegenheiten, mit.

Steffi Einecke ist neue Bürgermeisterin der Gemeinde Finneland. (Foto: Privat)

Wie aus der Ergebnisübersicht hervorgeht, lag die Wahlbeteiligung bei 59,98 Prozent. Von den 892 Wahlberechtigten gaben 535 ihre Stimmen ab. Zwei Stimmen waren ungültig. Die Wahl war notwendig geworden, weil die Amtszeit von Rupert Schlosser endete.

Die Landschaftsarchitektin und Umweltplanerin Steffi Einecke ist 38 Jahre alt und seit zehn Jahren mit ihrem Planungsbüro in Saubach selbstständig tätig. Sie arbeitet als Regionalmanagerin für das EU-Förderprogramm Leader. Die Gemeinde Finneland wurde am 1. Juli 2009 im Zuge der Gemeindegebietsreform gebildet und umfasst die Orte Borgau, Kahlwinkel, Marienroda, Saubach und Steinburg. Sie gehört der Verbandsgemeinde An der Finne an. (ag)