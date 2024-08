100. Jahn-Turnfest Stars zum Anfassen in Freyburg: Auch ein Weltmeister geht an die Geräte

Ehemalige und aktuelle Olympioniken werden zum Jubiläum des Jahn-Turnfestes erwartet. Einige gehen am Samstag an die Geräte, und bereits am Donnerstag wird ein „Walk of Fame“ eingeweiht.