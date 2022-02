Stadt Naumburg rüstet auf: 21 weitere Ladestationen für E-Bikes

Naumburg - Große Reichweiten per Drahtesel und keine Angst vor quälenden Steigungen: E-Bikes werden seit Jahren immer beliebter, und dem will auch die Stadt Naumburg weiter Rechnung tragen. Zwar werden die im vorigen Jahr am Markt errichteten Ladesäulen - sicher auch pandemiebedingt - bisher nur überschaubar genutzt, doch steht nun die Planung für 21 weitere Ladestationen an vier Standorten.

Stimmt der Technische Ausschuss des Naumburger Gemeinderates in seiner öffentlichen Sitzung am morgigen Mittwoch (ab 18.30 Uhr im „Schlösschen“) dem Vorschlag der Verwaltung zu, gehen Aufträge raus für jeweils vier Ladestationen am Campingplatz Blütengrund sowie am Besucherzentrum in Schulpforte, für acht Stationen am Parkplatz unter dem Dom sowie für eine Anlage mit fünf Lademöglichkeiten auf der „Kleinen Radinsel“ in Bad Kösen. Dort sollen dann Touristen sowie Einheimische für ein Entgelt die Akkus ihrer Elektro-Fahrräder aufladen können.

80 Prozent der Installations- und Materialkosten - eine Ladestation kostet laut Stadtverwaltung etwa 2.100 Euro - wird durch das Fördermittelprogramm „Leader“ übernommen. Sollte der Technische Ausschuss morgen zustimmen, würde eine öffentliche Ausschreibung erfolgen. „Die Lieferzeiten ab Bestellung betragen zwölf bis 14 Wochen“, heißt es in der Vorlage der Stadt.

Vorgesehen ist der Ausbau dieser technischen Infrastruktur schon seit geraumer Zeit, jedoch sei es zu Verschiebungen gekommen. Ursprünglich waren sogar acht neue Standorte vorgesehen. „Um die Fördermittel optimiert und nutzungsorientiert einzusetzen“, kam es aber zur Reduzierung. Als weiteres Angebot für Radfahrer sollen alle neuen Lade-Orte mit einer Fahrrad-Reparatur-Station ausgerüstet werden, so dass bei Bedarf ein Sattel einfacher verstellt und ein Platten behoben werden kann.

Darauf geachtet wurde, dass sich die Ladestationen ins Stadtbild einfügen. Deshalb sollen die sonst üblichen Schließfachsysteme lediglich auf der „Kleinen Radinsel“ in Bad Kösen zum Einsatz kommen, ist der Vorlage der Stadt weiter zu entnehmen. (hbo)