Spürbarer Besucherrückgang im Naumburger Dom

Naumburg - Insgesamt fünf Monate hatte der Naumburger Dom im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie für Besucher schließen müssen. Aufgrund der langen Pause besuchten 2021 nur 80.361 Menschen den Naumburger Dom. Das ist nochmals ein Rückgang im Vergleich zu 2020 mit 98.321 Besuchern. Zur Erinnerung: 2019 vor Beginn der Pandemie wurden 147.938 Besucher begrüßt. „Der Inlandstourismus war nicht so stark wie nach dem Lockdown in 2020, die Menschen sind wieder ins Ausland gereist und auch das Geschäft mit den Reisegruppen war längst nicht auf dem Niveau der Vorjahre, das haben auch wir gemerkt“, sagt der Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde.

Finanzielle Unterstützung und Einsparungen

„Wir sind aber sehr glücklich, dass wir mit dem Land Sachsen-Anhalt eine Vereinbarung über den Ausgleich coronabedingter Mindereinnahmen treffen konnten. Wir haben außerdem staatliche Unterstützungen wie die Kurzarbeit in besonders betroffenen Abteilungen genutzt und ein umfangreiches Spar- und Kosten-reduktionsprogramm in allen Teilen der Stiftsverwaltung aufgelegt“, so Kunde weiter.

Nichtsdestotrotz wurde 2021 der Service für den Gast weiter ausgebaut: Eintrittstickets für den Dom, Karten für Führungen und Veranstaltungen, aber auch Souvenirs können nun über einen neuen Online-Shop erworben werden. Außerdem wurde die Internetseite des Doms mit Unterstützung der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH auch ins Französische, Russische und Niederländische übersetzt.

Veranstaltungsräume modernisiert

In dem Zusammenhang wurde auch der Audioguide, der durch das Welterbe führt, überarbeitet und in die genannten Sprachen übersetzt, genau wie Faltblätter zum Dom, informieren die Domstifter in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltungsräume wurden modernisiert und können so künftig zum Beispiel für Tagungen noch besser genutzt werden. Die Zeit der Schließung wurde auch verwendet, um den Eingangsbereich des Doms neu zu gestalten. Die Gäste können nun in der Vorhalle ihre Tickets erwerben. Der Ausgang führt durch den Domladen mit seinem stetig wachsenden Souvenir-Angebot.

Im Ostchor wurden die umfangreichen Restaurierungen der Glasfenster abgeschlossen; die Fenster erstrahlen nun in neuem Glanz. Auch die Instandsetzung der Fassade des Ostchores konnte 2021 abgeschlossen werden. Zu Beginn des vergangenen Jahres konnten außerdem die Renovierungsarbeiten für das Wohnhaus Domplatz 5 und das Gartenhaus am Domplatz 6 planmäßig abgeschlossen werden. Es entstanden drei hochwertige Wohnungen.