Naumburg/tok. - Zum zweiten Mal ist am Mittwochabend in der Naumburger Innenstadt für einen guten Zweck gelaufen worden: beim vom Lokalen Bündnis für Familie und dem Jugendparlament veranstalteten Kirschfestlauf am Vorabend der Kirschfest-Eröffnung mit Start und Ziel am Holzmarkt.

Wie im vergangenen Jahr bei der Premiere war Torsten Scholz aus Leißling der Schnellste. Er benötigte 15:48,5 Minuten für die fünf Kilometer lange Strecke. Zweiter wurde Christian Schmutzler (SSV Eintracht Naumburg), der zehn Sekunden später ins Ziel kam, vor Patrick Zier (LG Rudelsburg Bad Kösen). Beste Frau im Feld war die Naumburgerin Yvonne Walther auf Gesamtplatz 16.

Kirschfestlauf in Naumburg: Übergabe der von Werbung Trautmann gestalteten und vom E-Center Hinze bezahlten Finisher-Medaillen durch Sina Gorki (l.) und Lucas Barth (r.) vom Jugendparlament an Hannes Mokros (2.v.l.) und Joe Werner, den Zweitplatzierten und Sieger der Kids-Wertung. (Foto: Torsten Biel)

Mit der Startgebühr (zehn, ermäßigt sieben Euro) wurde Geld für geplante neue Fitnessgeräte im Naumburger Bürgergarten gesammelt. Insgesamt nahmen 76 Kinder, Jugendliche und Erwachsene daran teil. Den „Startschuss“ am Holzmarkt gab Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller. Das Jugendzentrum „Otto“ unterstützte den Benefiz-Lauf, der zudem von der „Partnerschaft für Demokratie im Burgenlandkreis“ finanziell gefördert wurde.

Alle Ergebnisse des 2. Kirschfestlaufes sind zu finden unter www.zpn-timing.de im Internet.