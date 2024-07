In Naumburg wollte ein Dieb sich kräftig bei den Lagerbeständen eines indischen Restaurants bedienen. Zeugen konnten jedoch seine Tat und auch seine Flucht verhindern.

Spirituosen und Lebensmittel im Rucksack - Zeugen halten Dieb in Naumburger Restaurant fest

Die Polizei wurde am Sonntagabend zum indischen Restaurant "Taj Mahal" nach Naumburg gerufen. Ein Dieb wollte Spirituosen und Lebensmittel stehlen, was Zeugen jedoch verhindern konnten.

Naumburg/hbo - Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr konnte der Restaurantbesitzer des „Taj Mahal“ nahe dem Naumburger Dom einen unbekannten Mann dabei beobachten, wie dieser eine Mauer überstieg und so auf das Außengelände des Lokals gelangte.

Der Täter verstaute laut Polizeiangaben diverse Spirituosen und Lebensmittel in seinem Rucksack und versuchte, den Tatort wieder zu verlassen. Mehrere Zeugen stellten sich dem Mann daraufhin jedoch in den Weg. Trotz aller Gegenwehr des Einbrechers gelang es, diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht, heißt es weiter.