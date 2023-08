Bad Blankenburg/Plotha - Hätten sich die Oberliga-Handballer des HC Burgenland den Spieltagsverlauf vorher wünschen dürfen, wäre wohl genau das dabei herausgekommen: Bereits am Sonnabend registrierten sie wohlwollend die 30:31-Niederlage von Verfolger Köthen beim HC Glauchau/Meerane, und am Sonntag konnten sie selbst ihre „Hausaufgaben“ erledigen. Mit 28:27 gewannen sie beim nun siebtplatzierten HSV Bad Blankenburg.

Wobei das Wort „Hausaufgabe“ wohl dem Grad der Herausforderung nicht gerecht wird. „Erst Halle, dann Köthen und nun Bad Blankenburg, das waren jetzt drei knallharte Gegner am Stück. Dass wir da sechs Punkte geholt haben, ist schon richtig stark“, freute sich HCB-Trainer Svajunas Kairis nach der Partie.

In dieser ließ er - im Gegensatz noch zum Heimsieg gegen Köthen - den Bundesliga-erfahrenen Neuzugang Marc Esche im zentralen Rückraum von Beginn an spielen. Und Esche dankte es mit gleich sieben Toren in Hälfte eins, drei davon von der Siebenmetermarkierung, wo er fehlerfrei blieb. Doch auch die Thüringer haben gestandene Akteure in ihren Reihen, unter anderem die Tschechen Josef Jonas und Michael Konarik, die vor ihrem Wechsel nach Bad Blankenburg in ihrem Heimatland Meister beziehungsweise Pokalsieger geworden waren.

So schaffte es auch keine der beiden Mannschaften, sich am Sonntag deutlich abzusetzen. Zwar gingen die Gäste aus dem Burgenlandkreis beim 12:14 mit einer Zwei-Tore-Halbzeitführung in die Kabine, doch waren es schon in der 42. Minute die Hausherren, die ihrerseits mit zwei Treffern in Front lagen. „Es war ein Fight über 60 Minuten mit Höhen und Tiefen, in dem wir mannschaftlich geschlossen und stark in der Abwehr agiert haben“, meinte HCB-Coach Kairis.

Und eine gute Deckungsarbeit war es auch, die seinem Team half, den Rückstand aufzuholen und durch einen Fünf-Tore-Lauf selbst mit drei Treffern in Führung zu gehen. Eine Vorentscheidung war dies jedoch noch nicht, da sich Bad Blankenburg mehrfach auf einen Treffer herankämpfte, und mit noch sieben Sekunden auf der Uhr beim 27:28 den Ball und damit die Chance auf wenigstens einen Punkt in den Händen hielt. „Doch zum Glück leistete sich der Gegner da einen technischen Fehler bei einem misslungenen Abspiel“, so Kairis, der nun mit seiner Mannschaft im Oberliga-Titelrennen über einen Vorsprung von fünf Zählern auf Köthen, Halle und Pirna/Heidenau verfügt. „Das ist schon nicht schlecht, aber es warten noch viele schwere Aufgaben auf uns“, so Kairis bescheiden.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HSV Bad Blankenburg - HC Burgenland 27:28 (12:14). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke 3, Kenny Dober 2, Laurenz Kröber 1, Niklas Seifert, Steve Baumgärtel 2, Tim Bielzer 4, Kevin Szep-Kis 2, Richard Vogel, Tom Hanner 2, Marcel Popa 4, Marc Esche 7, Janko Pesic 1 - Siebenmeter: HSV 9/7, HCB 3/3; Zeitstrafen: HSV 2, HCB 2.

Bescheiden, allerdings im negativen Wortsinne, fiel das Wochenende für die zweite Männermannschaft des HCB aus. In Plotha hatte man die Spergauer zu Gast und musste am Ende über eine 27:39-Niederlage quittieren. „Dabei haben es die Jungs in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gemacht“, wie Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter in Diensten des HC Burgenland, einschätzte. Zur Halbzeit war man beim 16:18-Rückstand noch in Schlagweite, Mitte der zweiten Hälfte zogen die favorisierten Gäste aus Spergau dann aber davon und ließen die Burgenländer weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - SG Spergau 27:39 (16:18). HCB II: Marwin Richter, Jakob Aumann; Marcus Deibicht, Marcus Födisch 4, Tim Kurrat 2, Tom-Erik Röhrborn 2, Lucas Haucke 3, Stephan Fichtner 9/4, Martin Voigt 1, Tim Krenz 3, Paul Zänker 3, Martin Tillmann, Jonas Hassenmeier - Siebenmeter: HCB II 5/4, Spergau 5/5; Zeitstrafen: HCB II 3, Spergau 4.

Dass Steffen Baumgart in Plotha und nicht in Bad Blankenburg weilte, lag übrigens daran, dass er den erkrankten Sascha Meiner als Trainer des Oberliga-Damenteams vertrat - und das mit Erfolg. Dass sich der zweitplatzierte HCB beim 23:21 über den VfL Meißen aber schwer tat, war für Baumgart keine Überraschung: „Meißen ist deutlich stärker, als es der Tabellenplatz aussagt, aber mit einer guten Teamleistung und einem starken Schlussspurt konnten wird die Partie zum Glück für uns entscheiden.“

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: Burgenland - VfL Meißen 23:21 (12:10). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Julia Pöschel 6, Marie Knappe, Lena John, Sandra Kube 1, Lea Guderian 3, Jasmin Heinz, Theresa Hähnel, Justine Schmitz 9/4, Lea Schönefeld 2, Carmen Ringler 2, Juliana Maul, Celine Knorr - Siebenmeter: HCB 5/4, Meißen 2/1; Zeitstrafen: HCB 1, Meißen 1.