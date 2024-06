Ab Mittwoch wird in Freyburg die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 176 halbseitig gesperrt. Eine Bauwerksprüfung hat hohen Schaden an einem Durchlass ergeben.

Freyburg - Autofahrer, die Freyburg passieren, brauchen künftig wieder etwas mehr Geduld. Wegen einer Havarie wird ab Mittwoch die Naumburger Straße, Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 176, halbseitig gesperrt. „Bei einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass ein Durchlass sehr stark beschädigt ist. Dadurch ist dessen Tragfähigkeit stark eingeschränkt. Zum Schutz von Leib und Leben wurde deshalb bis auf Weiteres die eingeschränkte Verkehrsführung angeordnet“, teilte ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums am Dienstag auf Nachfrage mit.

Während der Verkehr aus Laucha kommend in Richtung Naumburg weiter einspurig auf der B 176 geführt wird, werden Autofahrer in der Gegenrichtung ab dem Kreisverkehr Nißmitz über die B 176 und B 180 umgeleitet. Die Entscheidung für die halbseitige Sperrung sei in Abstimmung mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt, der Stadt Freyburg und dem betroffenen Busunternehmen getroffen worden. „Aufgrund der Nähe zum Bahnübergang und der damit verbundenen Rückstaugefahr ist eine Verkehrsregelung per Ampel nicht möglich“, so der Ministeriumssprecher weiter.

Wie lange diese Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar. Sicher sei jedoch, dass eine Instandsetzung nicht in Betracht kommt, sondern ein kompletter Ersatzneubau notwendig wird. Die Planungen haben bereits begonnen. Wie hoch die Kosten sind und welche Auswirkungen die künftige Baumaßnahme haben, sei indes ebenfalls noch nicht bekannt, teilt das Landesministerium weiter mit.