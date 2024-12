Nach dem verheerenden Brand am ersten Advent in Burkersroda haben Angehörige der betroffenen Familie eine Spendenaktion im Internet gestartet. Die Spendenbereitschaft ist enorm.

Nach Brandtragödie in Burkersroda

Burkersroda/cm - Nach dem Großbrand am ersten Advent in Burkersroda, bei dem das Wohnhaus der vierköpfigen Familie Fischer erheblich beschädigt wurde, haben Angehörige am Dienstag auf der Online-Plattform gofundme.com eine Spendenaktion gestartet. „Ich habe diese Spendenaktion ins Leben gerufen, um eine schnelle Soforthilfe zu geben. Jede Spende, klein oder groß, wird dazu beitragen, unmittelbare Bedürfnisse zu decken, während die Familie daran arbeiten kann, den Schock zu verdauen und alles zu klären“, schreibt Initiator Matthias Langner aus Laucha.

Link zum Spendenaufruf ging viral - Vor allem auf Facebook oft geteilt

Unterschrieben haben den Aufruf zudem Michael Langner sowie Katrin Heilmann. Das Aktionsziel liegt bei 25.000 Euro. Mittwochnachmittag, 15 Uhr, waren bereits 16.040 Euro zusammengekommen, hatten 382 Personen Geld gespendet. Der Link zur Plattform ging viral und wurde oft in sozialen Netzwerken wie Facebook geteilt.

Das Feuer war am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr in einer nebenstehenden Garage ausgebrochen und griff auf das Wohnhaus der Familie über, das nunmehr als unbewohnbar gilt. 105 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ausgerückt, um die Flammen zu löschen. Der Einsatz in der Hauptstraße dauerte etwa sechs Stunden.

Ehepaar betreibt Traditionsgaststätte „Fischhaus“

Bei der betroffenen Familie handelt es sich um Andrea und Alexander Fischer und ihre beiden Kinder Lukas (13) und Lisa (11). Das Ehepaar hatte kürzlich den Betrieb der Traditionsgaststätte „Fischhaus“ in Schulpforte übernommen in Nachfolge des langjährigen Wirtes Andreas Burmeister.

Laut Andrea Fischer soll auch noch ein Spendenkonto bei der Sparkasse eingerichtet werden.