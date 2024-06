Nach 18 Jahren geben Viola und Andreas Burmeister das Traditionslokal an der Saale ab. Ruhigen Gewissens, denn die Nachfolge ist nach langer Unsicherheit endlich geklärt.

Gaststätte Fischhaus in Schulpforte

Wechsel im Fischhaus: Viola und Andreas Burmeister (links) übergeben an Andrea und Alexander Fischer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schulpforte. - „Biete: Kneipe, Suche: Das Weite.“ Bis vor Kurzem noch suchte Fischhaus-Wirt Andreas Burmeister mit allen Mitteln nach einem Nachfolge-Pächter für das Traditionslokal in Schulpforte – auch mit einem unübersehbaren Ausleger an der Gaststätte. Anfang vorigen Jahres hatten Burmeisters aus Alters- und gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben, das Fischhaus abgeben zu wollen. Doch trotz des guten Rufs des weithin bekannten Ausflugslokals standen die Interessenten nicht gerade Schlange. Im Gegenteil. „Es ist ein Vollzeit-Job, der alles abverlangt. Und seit Corona ist auch die Personalsituation in der Branche schwierig geworden. Wer da einmal gegangen ist, kommt nicht wieder“, verdeutlicht Viola Burmeister die Situation.