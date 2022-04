Sommertour: HFC spielt am 18. Mai in Naumburg

Karten sind ab sofort auch in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle erhältlich.

Naumburg - Im Rahmen seiner Sommertour führt Fußball-Drittligist Hallescher FC vor dem Saisonende noch zwei Spiele im südlichen Sachsen-Anhalt durch. Am 17. Mai gastieren die Profis bei der LSG Lieskau, und am Mittwoch, 18. Mai, spielen sie beim hiesigen Landesligisten SC Naumburg.

Anstoß wird 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Hallescher Anger sein. „Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder einen hochkarätigen Gegner in der Domstadt begrüßen können“, sagt SCN-Trainer Matthias Krause, der einst selbst beim HFC ausgebildet wurde. Als Spieler hat Krause mit Naumburg 05 die Hallenser sogar mal sensationell besiegt: Im Oktober 2005 gelang dem Underdog, damals Verbandsligist, auf dem Anger im Landespokal ein 2:1-Erfolg. Krause holte in dieser Partie den Elfmeter, der zum 1:0 führte, heraus.

Eintrittskarten zum Preis von jeweils sechs Euro für das Spiel am 18. Mai gibt es im Vorverkauf auch in der Tageblatt/ MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8. (tok)