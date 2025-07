Ferienzeit im Burgenlandkreis Sommerspaß auf der Neuenburg - Was es in den historischen Mauern derzeit zu erleben gibt

Die Kinderkemenate auf Schloss Neuenburg befindet sich derzeit im Ferienmodus mit spannenden Angeboten für die ganze Familie. Was demnächst sonst so in den historischen Mauern in Freyburg geplant ist.