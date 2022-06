Skelette in Ausgrabung zerstört: Ausmaß weiter noch unklar

Laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat es einen solchen Fall noch nicht gegeben. Eine weitere Absicherung am Dom sei aus Kostengründen nicht möglich.

Auf der Grabungsstelle an der Nordseite des Naumburger Doms haben Unbekannte Skelette zerstört.

Naumburg - Nach dem Fall von Vandalismus in der aktuellen Ausgrabungsstätte am Naumburger Dom sind die Folgen für die archäologische Arbeit vor Ort noch unklar. „Wir können derzeit trotz genauer Dokumentation noch nicht abschätzen, welche Auswirkungen die Schäden auf die Erkenntnisse haben werden“, sagte Alfred Reichenberger, Pressesprecher des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, auf Nachfrage. „Vandalismus mit diesem Ausmaß hat es bei uns noch nicht gegeben, vor allem, weil es auch in der Stadt mit einer gewissen Öffentlichkeit geschehen ist.“ Zu weiteren Fragen im Hinblick auf die Tat wollte sich Reichenberger aus ermittlungstechnischen Gründen nicht äußern. Polizei und Staatsanwaltschaft seien eingeschaltet.