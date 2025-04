Fußball an Saale und Unstrut Sieben Gegentore: Freyburger Marschroute ist gegen den Spitzenreiter schnell im Eimer

Der FC RSK Freyburg will gegen Farnstädt lange die Null halten und liegt nach fünf Minuten 0:2 zurück. In der Kreisoberliga verliert Bad Kösen trotz Überzahl in Zeitz. Zwei Klassen höher ärgert sich der SC Naumburg.