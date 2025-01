Nach der Amokfahrt in Magdeburg werden Konzepte zum Schutz von Veranstaltungen überdacht. Was Naumburgs OB dazu sagt.

Sicherheit um jeden Preis? Konzepte auch an Saale, Unstrut und Finne auf dem Prüfstand

Nach der Amokfahrt in Magdeburg

Zum vierten Advent gab es auch in Roßbach ein höheres Aufgebot von Polizei und Sicherheitskräften – eine Reaktion auf die tragischen Ereignisse von Magdeburg.

Naumburg. - Mit erfreulichen Worten, nämlich denen, dass der Naumburger Weihnachtsmarkt 2024 samt der Eisbahn ein Erfolg war, begann Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller in der jüngsten Gemeinderatsitzung ein Thema, das schnell ernst und bedrückend wurde. Denn am vierten Adventswochenende hätten die tragischen Ereignisse in Magdeburg laut Müller „auch einen Schatten auf Naumburg geworfen“.