Amtsgericht Naumburg Serie an Einbrüchen in Autos: Mittäter ging wegen seiner Drogensucht mit auf Beutezug

Im Januar 2024 brechen zwei Männer in Naumburg und Umgebung in Autos, auch von Pflegediensten, und in eine Bad Kösener Vereinsbaracke ein. Sie stehlen, was sie vorfinden. Nun steht der Jüngere der beiden Täter vor Gericht. Er gibt sich weniger schmallippig als zuvor sein Kumpel. Dieser war aber nicht verurteilt worden.